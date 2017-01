A APOMAC vai ajudar mais de 300 aposentados a pedirem uma segunda via do cheque que tinha como objectivo devolver o montante descontado “indevidamente” para o IRS após o primeiro incluir um prazo de validade demasiado apertado para o seu levantamento. Além da curta data de validade, Francisco Manhão contesta os elevados emolumentos pagos aos bancos por ser necessário que as instituições bancárias de Macau devolvam os cheques a Portugal para obter uma confirmação, antes de poderem chegar finalmente aos idosos

ler mais